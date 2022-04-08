«Это катастрофа»: австрийский сноубордист заявил, что скучает по россиянам

Олимпийский чемпион в сноубординге австриец Бенжамин Карл выразил поддержку российским спортсменам, которые не могут выступать в международных соревнованиях после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Сноубордист в интервью «Матч ТВ» выразил желание, чтобы россияне вернулись к стартам в следующем сезоне.

Это катастрофа, что они не могут выступать на соревнованиях. Надеюсь, что следующий сезон будет нормальным — со всеми крутыми райдерами из России. Я скучаю по ним, — сказал Карл.

Россияне считаются ведущими спортсменами в сноубординге. Дмитрий Логинов и София Надыршина являются чемпионами мира, а Вик Уайлд — двукратным победителем Олимпиады в Сочи и бронзовым призёром Игр в Пекине.

В марте исполком Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.