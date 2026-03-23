23 марта 2026 в 11:27

«Ему открыты любые двери»: в ГД восхитились новым рекордом Овечкина в НХЛ

Депутат Свищев: Овечкина любят миллионы людей по всему миру

Александр Овечкин Фото: Gerry Angus/Icon Sportswire via/imago-images.de/Global Look Press
Нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина любят болельщики по всему миру, он совершил невероятное достижение, забросив 1000 шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Он выразил надежду, что здоровье позволит 40-летнему спортсмену как можно дольше продолжать карьеру.

Гордость, что 1000-ю шайбу в НХЛ забил наш соотечественник. Это не последняя шайба Овечкина в НХЛ. Надеемся, что здоровье позволит ему дальше продолжать свою карьеру. Мы надеемся, что его будущая жизнь будет связана с Россией, Александр неоднократно говорил об этом в интервью. Он отмечал, что хотел бы сыграть заключительный сезон в родном «Динамо», в Мневниках строится академия Овечкина. В России ему открыты любые двери, — сказал Свищев.

Ранее Овечкин достиг отметки в 1000 голов за карьеру в Национальной хоккейной лиге с учетом матчей регулярных чемпионатов и плей-офф. Юбилейная шайба была заброшена им в домашнем матче против «Колорадо Эвеланш» в рамках регулярного первенства.

