Голландка Эми Питерс выиграла групповую гонку на чемпионате Европы по велоспорту на шоссе. Соревнования проходят на родине спортсменки в Алкмаре.
Второе место заняла итальянка Елена Чеккини, третьей стала немка Лиза Кляйн. Россиянка Анастасия Чурсина финишировала 47-й.
Ранее россиянин Евгений Кузнецов на проходящем в Киеве чемпионате Европы по прыжкам в воду завоевал золотую медаль в индивидуальных прыжках с трёхметрового трамплина. В финальном раунде Кузнецов набрал 499,55 балла, со значительным отрывом опередив немца Патрика Хаусдинга (456,85) и представителя Великобритании Джеймса Хитли (439,90).