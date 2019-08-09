Фото: Mario Stiehl/imago sportfotodienst/Global Look Press

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретился с молодыми спортсменами и рассказал, насколько важно следовать режиму и концентрироваться на достижении цели. Одного из бойцов, который позволил себе пропустить большую часть тренировочного процесса, он отчитал.

Спортсмен выложил видео этого момента в YouTube. Сколько зарядок ты уже пропустил? Больше половины, а ты ещё говоришь, что хочешь тренироваться, выступать. Ты должен определиться, что ты вообще делаешь. 22...