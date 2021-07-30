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Юрист назвал чёрным пиаром слова Мерфи о допинге в России

13:28, 30 июля 2021
Юрист назвал чёрным пиаром слова Мерфи о допинге в России Райан Мерфи (США), Евгений Рылов (ОКР) и Люк Гринбанк (Великобритания) Фото: Xu Chang/XinHua/Global Look Press
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Американский пловец Райан Мёрфи, намекнувший на допинг в России, нарушил нормы спортивной этики. Об этом заявил глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев в беседе с «360».

По мнению эксперта, спортсмен мог это сделать либо сгоряча, либо ради чёрного пиара.

Спортсмен мог это сказать сгоряча, но мы понимаем, что современные Олимпийские игры — это шоу и для того, чтобы привлечь внимание широкой общественности к своей кандидатуре и другим лицам, это делается умышленно ради чёрного пиара,сказал Алексеев.

Спортивный юрист считает, что после этих слов первого, кого нужно проверить на допинг, это самого Мерфи.

Как подчеркнул Алексеев, американский пловец не имел права высказывать какие-либо подозрения в отношении применения допинга. Для этого есть Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которое жёстко контролирует всех спортсменов как до Олимпийских игр, так и во время, а победителей проверяют в обязательном порядке.

Он также добавил, что подобные высказывания вносят раскол между странами — участницами Олимпиады.

Как сообщалось, утром, 30 июля американец уступил спортсмену из России золотую медаль на Олимпиаде. Рылов добрался до финиша за 1 минуту 53,27 секунды, установив новый рекорд. Мёрфи отстал от него на 0,88 секунды. После своего личного поражения Мёрфи на пресс-конференции предположил, что борьба была нечистой, намекнув на допинговый скандал, в котором находится Россия.

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