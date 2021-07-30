Юрист назвал чёрным пиаром слова Мерфи о допинге в России

Американский пловец Райан Мёрфи, намекнувший на допинг в России, нарушил нормы спортивной этики. Об этом заявил глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев в беседе с «360».

По мнению эксперта, спортсмен мог это сделать либо сгоряча, либо ради чёрного пиара.

Спортсмен мог это сказать сгоряча, но мы понимаем, что современные Олимпийские игры — это шоу и для того, чтобы привлечь внимание широкой общественности к своей кандидатуре и другим лицам, это делается умышленно ради чёрного пиара, — сказал Алексеев.

Спортивный юрист считает, что после этих слов первого, кого нужно проверить на допинг, это самого Мерфи.

Как подчеркнул Алексеев, американский пловец не имел права высказывать какие-либо подозрения в отношении применения допинга. Для этого есть Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которое жёстко контролирует всех спортсменов как до Олимпийских игр, так и во время, а победителей проверяют в обязательном порядке.

Он также добавил, что подобные высказывания вносят раскол между странами — участницами Олимпиады.

Как сообщалось, утром, 30 июля американец уступил спортсмену из России золотую медаль на Олимпиаде. Рылов добрался до финиша за 1 минуту 53,27 секунды, установив новый рекорд. Мёрфи отстал от него на 0,88 секунды. После своего личного поражения Мёрфи на пресс-конференции предположил, что борьба была нечистой, намекнув на допинговый скандал, в котором находится Россия.