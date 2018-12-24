USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,260 $   Brent53.97 $ Bitcoin4,237.54 $
МОСКВА-8°C14:15
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Касперович открестился от воровства инвентаря

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович

спорт [ версия для печати ]

Бывший старший тренер резервной сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал информацию о воровстве спортивного инвентаря в команде.

«Весь инвентарь, который за мной числился в команде, полностью сдан на склад. Я все это сфотографировал и передал. Я не могу понять, что еще хочет СБР от меня?» — цитирует его Sport24.

Касперович добавил, что у него был прицеп, который сломался.

«Прежде чем его сдать, я его должен отремонтировать, и к Новому году я сдам его на ходу», — сказал он.

Ранее исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков рассказал о пропаже спортивного инвентаря в резервной команде во время работы с ней Касперовича. Он добавил, что СБР в этом году пришлось закупать весь инвентарь заново.

Касперович больше не работает в сборной России. Он пытался выиграть выборы на должность председателя тренерского штаба, но не получил должной поддержки.

Губерниев жёстко ответил на обвинения во лжи, писал News.ru.


#сборнаяРоссии #биатлон #АлександрКасперович
самое читаемое
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны
спорт
Слуцкая отказала Медведевой в возвращении

читайте также
спорт 12:54, 24 декабря 2018
В сборной РФ по биатлону поведали о пропаже инвентаря
спорт 12:42, 24 декабря 2018
Губерниев жёстко ответил на обвинения во лжи
спорт 12:33, 24 декабря 2018
Медведеву пожалели и посоветовали вернуться в Россию
Лента новостей
спорт 14:10
Авербух рассказал о критериях отбора фигуристок на ЧЕ
происшествия 14:10
Упавший под Хабаровском метеорит засыпал русло реки
общество 14:08
Генсек ОБСЕ опасается «огромного пожара» в Крыму
спорт 14:01
Мутко остался без Универсиады
спорт 13:55
Тарасова призвала «оставить надежду» Медведевой
политика 13:52
Лукашенко заявил о значимости отношений Москвы и Минска
общество 13:45
Телеаудитория пресс-конференции Путина уменьшилась
спорт 13:41
Тарасова назвала правила фигурного катания «идиотскими»
общество 13:40
Сугробы в Москве за сутки вырастут на пять миллиметров
экономика 13:39
Мантуров: низкокачественного топлива стало меньше
спорт 13:38
Тарасова: прекратите ажиотаж вокруг Загитовой и Медведевой
в мире 13:35
Спецслужбы Каталонии ищут рождественского террориста
экономика 13:30
ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро
общество 13:30
Google отказался обжаловать штраф Роскомнадзора
в мире 13:26
Россияне продолжают летать в Индонезию
Другие новости
спорт 14:10
Авербух рассказал о критериях отбора фигуристок на ЧЕ
спорт 14:01
Мутко остался без Универсиады
спорт 13:55
Тарасова призвала «оставить надежду» Медведевой
спорт 13:41
Тарасова назвала правила фигурного катания «идиотскими»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top