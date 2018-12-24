Касперович открестился от воровства инвентаря

Бывший старший тренер резервной сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал информацию о воровстве спортивного инвентаря в команде.
«Весь инвентарь, который за мной числился в команде, полностью сдан на склад. Я все это сфотографировал и передал. Я не могу понять, что еще хочет СБР от меня?» — цитирует его Sport24.
Касперович добавил, что у него был прицеп, который сломался.
«Прежде чем его сдать, я его должен отремонтировать, и к Новому году я сдам его на ходу», — сказал он.
Ранее исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков рассказал о пропаже спортивного инвентаря в резервной команде во время работы с ней Касперовича. Он добавил, что СБР в этом году пришлось закупать весь инвентарь заново.
Касперович больше не работает в сборной России. Он пытался выиграть выборы на должность председателя тренерского штаба, но не получил должной поддержки.
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