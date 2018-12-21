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Дзюба открестился от карьеры в Китае и объяснил причины

Артём Дзюба Сергей Лантюхов/News.ru

Артём Дзюба

спорт [ версия для печати ]

Нападающий питерского «Зенита» и сборной России Артём Дзюба рассказал, почему не уехал в Китай, когда поступило заманчивое предложение.

«Это тупо зарабатывание денег, а не продолжение своей профессии. А я не готов уехать только ради денег — без общения, амбиций, всего. Не могу», — заявил футболист «Спорт-Экспрессу».

Он добавил, что советовался с «человеком, ко мнению которого очень прислушивается», и тот выразил уверенность, что Дзюба не до конца реализовал себя в России.

На чемпионате мира — 2018 Дзюба в пяти матчах отличился трижды. После этого к нему начали проявлять интерес клубы из-за рубежа. В частности, китайский «Шанхай» предлагал россиянину зарплату в размере шести миллионов евро в год. На данный момент портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 13 миллионов евро.

Дзюба прослыл «боцманом» за жест на чемпионате мира, писал News.ru.


#сборнаяРоссии #Зенит #АртемДзюба
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