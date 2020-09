Джокович попросил болельщиков поддержать пострадавшую от его удара судью

Инцидент произошёл 6 сентября. После проигранного гейма при счёте 5:6 сербский спортсмен не глядя ударил ракеткой по мячу и попал в горло женщине-судье, которая находилась за его спиной. Арбитры решили, что это неспортивное поведение и дисквалифицировали его.

В своём микроблоге в Twitter Джокович поблагодарил своих болельщиков за поддержку и подчеркнул, что пострадавшая судья тоже нуждается в их поддержке.