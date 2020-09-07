Джокович попросил болельщиков поддержать пострадавшую от его удара судью

https://static.news.ru/photo/8540f53a-f19f-11ea-b25e-fa163e074e61_660.jpg Новак Джокович Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первая ракетка мира серб Новак Джокович обратился к болельщикам с просьбой поддержать судью, в которую он попал мячом во время матча Открытого чемпионата США по теннису.

Инцидент произошёл 6 сентября. После проигранного гейма при счёте 5:6 сербский спортсмен не глядя ударил ракеткой по мячу и попал в горло женщине-судье, которая находилась за его спиной. Арбитры решили, что это неспортивное поведение и дисквалифицировали его.

В своём микроблоге в Twitter Джокович поблагодарил своих болельщиков за поддержку и подчеркнул, что пострадавшая судья тоже нуждается в их поддержке.

Пожалуйста, помните, что судья, получившая удар мячом, тоже нуждается в нашей поддержке. Она не сделала ничего плохого. Я прошу вас проявить заботу и поддержать её. Такие моменты делают всех нас сильнее и лучше, — написал Джокович

Dear #NoleFam thank you for your positive messages.. Please also remember the linesperson that was hit by the ball last night needs our communityâs support too. Sheâs done nothing wrong at all. I ask you to stay especially supportive and caring to her during this time. (1/2) — Novak Djokovic (@DjokerNole) September 7, 2020

Сам Новак абсолютно не отрицает свою вину и не критикует US Open за решение снять его с матча. Он принёс извинения пострадавшей судье и болельщикам.

Ранее NEWS.ru писал, что по мнению бывшего российского теннисиста и экс девятой ракетки мира Андрея Чеснокова, снять Джоковича с US Open — просто ужасное решение супервайзера. По его словам, за чудовищный крик этой женщины ей «Оскара» надо дать за актёрскую игру, ничего страшного там не произошло.