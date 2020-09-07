Джокович попросил болельщиков поддержать пострадавшую от его удара судью

https://static.news.ru/photo/8540f53a-f19f-11ea-b25e-fa163e074e61_660.jpgНовак Джокович Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press
Первая ракетка мира серб Новак Джокович обратился к болельщикам с просьбой поддержать судью, в которую он попал мячом во время матча Открытого чемпионата США по теннису.
Инцидент произошёл 6 сентября. После проигранного гейма при счёте 5:6 сербский спортсмен не глядя ударил ракеткой по мячу и попал в горло женщине-судье, которая находилась за его спиной. Арбитры решили, что это неспортивное поведение и дисквалифицировали его.
В своём микроблоге в Twitter Джокович поблагодарил своих болельщиков за поддержку и подчеркнул, что пострадавшая судья тоже нуждается в их поддержке.
Пожалуйста, помните, что судья, получившая удар мячом, тоже нуждается в нашей поддержке. Она не сделала ничего плохого. Я прошу вас проявить заботу и поддержать её. Такие моменты делают всех нас сильнее и лучше, — написал Джокович
Dear #NoleFam thank you for your positive messages.. Please also remember the linesperson that was hit by the ball last night needs our communityâs support too. Sheâs done nothing wrong at all. I ask you to stay especially supportive and caring to her during this time. (1/2)
Сам Новак абсолютно не отрицает свою вину и не критикует US Open за решение снять его с матча. Он принёс извинения пострадавшей судье и болельщикам.
Ранее NEWS.ru писал, что по мнению бывшего российского теннисиста и экс девятой ракетки мира Андрея Чеснокова, снять Джоковича с US Open — просто ужасное решение супервайзера. По его словам, за чудовищный крик этой женщины ей «Оскара» надо дать за актёрскую игру, ничего страшного там не произошло.