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Чемпионка ОИ удивилась «недалёкости» спортсменов

Алла Шишкина Ekaterina Orlova/Global Look Press

Алла Шишкина

спорт [ версия для печати ]

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина порассуждала по поводу стереотипа об умственных способностях спортсменов.

В своём Instagram синхронистка написала, что удивлена сложившимся мнением о «недалёких» спортсменах. Шишкина объяснила, что для того чтобы успешно заниматься таким сложным видом спорта, как синхронное плавание, нужно обладать высоким интеллектом.

«Именно поэтому все спортсменки оканчивают не по одному высшему учебному заведению, порой говорят на нескольких языках, имеют множество хобби, и все это помимо десятичасовых ежедневных тренировок и соревнований», — заключила она.

Олимпийская чемпионка захотела стать министром спорта, писал News.ru.


#синхронноеплавание
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