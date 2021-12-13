Дворкович объяснил, почему Непомнящий проиграл Карлсену

ОАЭ. Дубай. Российский шахматист Ян Непомнящий во время 11-й партии против норвежца Магнуса Карлсена на чемпионата мира ФИДЕ по шахматам на площадке всемирной выставки Экспо-2020

Российский шахматист Ян Непомнящий проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в битве за звание чемпиона мира по шахматам из-за нехватки сил, опыта и высокого уровня психологического дискомфорта из-за отставания в счёте, заявил президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович. Он уточнил, что результат первых семи из 11 сыгранных партий был вполне ожидаемым, пишет «Газета.Ru».

Всё, что было до седьмой партии, было вполне ожидаемым. Включая седьмую партию, которая закончилась вничью: она была, наверное, довольно скучной, но это была необходимая передышка для Яна. То, что произошло потом, трудно объяснить, а предугадать уж точно было невозможно. К сожалению, Яну не хватило ни сил, ни эмоций, ни опыта ведения борьбы в условиях отставания в счёте, — заявил Дворкович.

Он добавил, что на фоне усталости и психологического дискомфорта Непомнящий допустил три тяжелейшие ошибки.

Встреча за звание чемпиона мира по шахматам проходила в Дубае: по итогам 11 партий норвежец Магнус Карлсен досрочно обыграл россиянина Яна Непомнящего и в четвёртый раз защитил титул чемпиона мира по шахматам. Изначально спортсмены должны были сыграть 14 партий, однако за три игры до конца победитель был выявлен. Так, на 23-м ходу Непомнящий допустил серьёзную ошибку, а после 50-го хода сдался.

Ранее стало известно, что следующей страной для проведения матча за звание чемпиона мира по шахматам может стать Испания. По словам Дворковича, у других государств осталось всего 10 дней, чтобы представить свою кандидатуру.