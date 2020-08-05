Два этапа Кубка мира по триатлону отменены из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/73548f7c-d7c7-11ea-84ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: worldtriathlon/facebook.com

Исполнительный комитет Международного союза триатлона (ITU) отменил этапы Кубка мира в Венгрии и Южной Корее из-за коронавируса. Запланированный на 1–4 октября Кубок мира по паратриатлону в Аланье и Фестиваль молодёжного чемпионата Европы ETU были отменены по той же причине.

Исполнительный комитет Международного союза триатлона принял решение отменить этапы Кубка мира в Тисауйвароше (Венгрия) и Тхонъёне (Южная Корея) из-за ситуации с коронавирусом в этих странах, — сообщили в пресс-службе ITU.

Изначально Кубок мира и юниорский кубок ETU в Тисауйвароше были запланированы на июль, а затем перенесены на осень, в итоге было принято решение вообще отменить гонки в этом году. Организаторы подчеркнули, что соревнования могут проводиться только в стабильных и безопасных условиях. Чемпионат мира в Тхонъёне планировался на 17–18 октября, теперь его планируют провести в 2021 году.

В настоящее время Кубки мира по триатлону по-прежнему запланированы на сентябрь и октябрь в Гамбурге, Монреале, на Бермудских островах, в Карловых Варах, Арзакене и Миядзаки.

Как писал NEWS.ru, 15 марта Международный союз триатлона отменил до 30 апреля проведение всех соревнований из-за коронавируса. Были приостановлены также все тренировочные лагеря, курсы и другие мероприятия. Все международные и олимпийские квалификационные рейтинги заморожены с 16 марта.