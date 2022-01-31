Допинг, ненависть и победы: история биатлониста Логинова

На Олимпиаде в Пекине в борьбу за медали вступит один из самых скандальных биатлонистов современности — россиянин Александр Логинов. Спортсмен отбывал долгую дисквалификацию за допинг, смог вернуться в число топовых спортсменов, но постоянно сталкивается с негативом со стороны соперников. В честь 30-летия биатлониста рассказываем подробнее о его биографии и рассуждаем о шансах на медали в Пекине.

Без веществ

Логинов родился в Саратове и изначально увлекался каратэ, однако в довольно солидном для профессионального спорта возрасте 13 лет решил попробовать силы в лыжных гонках. Очень быстро россиянин решил, что просто так бегать по лесу скучно, поэтому в 2006 году оказался в школе олимпийского резерва по биатлону.

Логинов стремительно прогрессировал, он очень быстро стал кандидатом в мастера спорта, а из сборной Саратовской области переместился в национальную российскую команду. Позже спортсмен феерил на мировых первенствах U19 и U21, завоевывая на каждом турнире россыпь наград разного достоинства, а в 2012 году начал привлекаться к выступлениям в Кубке IBU.

Уже через год спортсмен дебютировал в Кубке мира, где он практически сразу начал поражать высокими результатами, регулярно заезжая на подиум в разных гонках. В итоге спортсмен завоевал право отправиться на Олимпиаду-2014 в Сочи, но там ему доверили выступить лишь в индивидуальной гонке. Её спортсмен провалил, став лишь 30-м. Однако после Игр Логинов продолжил собирать подиумы на этапах Кубка мира. Стало ясно, что в сборной России потихоньку зажигается суперзвезда.

Допинговый скандал

Однако позже оказалось, что подвиги Логинов совершал не только благодаря таланту и трудолюбию. В организме спортсмена обнаружили рекомбинантный эритропоэтин — повышающий выносливость гормон, который обладает чудовищной побочкой. Этот вид допинга из тех, что не попадает в организм случайно, он не входит в состав других препаратов, поэтому за его применение карают жёстко.

Denis Meyer/Global Look Press

Так произошло и с Логиновым, который получил двухлетнюю дисквалификацию и был вынужден взять паузу в выступлениях на соревнованиях до 25 ноября 2016 года. Тогда многие решили, что на этом спорт высших достижений для россиянина закончится.

Возвращение

Однако в течение дисквалификации Логинов явно не лежал на диване, а упорно тренировался. В итоге пропустившего полтора сезона спортсмена было решено включить в состав сборной на чемпионат мира-2017 в Хохфильцене, где ему доверили пробежать смешанную эстафету. Спортсмен вместе с Ольной Подчуфаровой, Светланой Акимовой и Антоном Шипулиным завоевал бронзу.

После этого Логинов окончательно вернулся в основной состав сборной России и на протяжении нескольких сезонов демонстрирует не то, что бы феноменальные, но достаточно стабильные результаты в Кубке мира, регулярно заезжая на подиум. Кроме того, Логинов собрал внушительную коллекцию медалей на чемпионатах мира, а на первенстве планеты-2020 завоевал долгожданное золото в спринте. Кстати, побед в личных гонках на ЧМ нет в активе даже Антона Шипулина.

При этом на протяжении всего периода после отбытия дисквалификации Логинову приходится биться с хейтом соперников, представляющих западные страны. В адрес россиянина критически высказыались многие звёзды мирового биатлона, среди которых Мартен Фуркад, а также Йоханнес и Тарьей Бё. Они много раз призывали спортсмена объясниться и покаяться за применение допинга, а старший из норвежских братьев и вовсе утверждал, что Логинов не должен соревноваться с «чистыми биатлонистами». То, что спортсмен честно отбыл дисквалификацию, недоброжелателей россиянина слабо волновало.

Александр Логинов Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Не волновало это и МОК с WADA, которые до участия в ОИ-2018 года решили допускать российских спортсменов по каким-то своим критериям, которые так и не были оглашены. В итоге мимо Игр проехал не только имеющий допинговое прошлое Логинов, но и абсолютно чистый в этом плане Шипулин.

Несмотря ни на что, Логинов терпеливо хранил молчание, игнорируя нападки соперников, и продолжал делать своё дело. Развернутого объяснения о том, что произошло в 2014 году, биатлонист не предоставил до сих пор, а соперники потихоньку успокоились. Однако редкий месяц биатлонного сезона проходит без упоминания о допинговом прошлом Логинова каким-нибудь западным спортсменом, тренером или журналистом.

Шансы в Пекине

Логинов долго вкатывался в нынешний сезон и на стартовых этапах Кубка мира финишировал то 30-м, то 50-м в личных гонках. Постепенно россиянин набирал форму и к январю вышел на её пик. На этапе в Оберхофе спортсмен с одним промахом здорово пробежал спринт и выиграл его. Затем был шанс закрепить успех в гонке преследования, но там россиянин «застрелился» на последнем рубеже и стал только пятым.

На следующем этапе в Рупольдинге Логинов стал в спринте 32-м, но блестяще пробежал пасьют, оказавшись аж на втором месте. В последнем для россиянина предолимпийском лыжном старте — индивидуальной гонке в Антхольце — Логинов показал достойный результат, став седьмым.

Всё указывает на то, что в Пекине россиянин точно будет конкурентоспособным на дистанции, а при хорошей стрельбе точно будет претендовать на медали. Возможно, даже золотые. Кроме того, спортсмен, если не будет ковидных сюрпризов, точно попадёт в состав мужской эстафетной команды. Тут россияне, безусловно, должны как минимум попадать в топ-3.