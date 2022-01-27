Проблемная Олимпиада: почему российских биатлонисток сняли с рейса в Пекин

Зимняя Олимпиада в Пекине ещё не началась, а неприятных новостей уже полным-полно. Чуть ли не каждый день появляются новые данные о заразившихся коронавирусом в тех или иных сборных, а накануне и вовсе стало известно, что половина биатлонной команды не смогла вылететь в Пекин из-за проблем с QR-кодами. Что произошло и успеют ли теперь снятые с рейса попасть на Олимпиаду?

Неверный QR-код

26 января сборная России по биатлону должна была вылететь из Москвы в Пекин на Олимпиаду. Но в итоге не все смогли это сделать. Биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а также старший тренер женской команды Михаил Шашилов и массажист Роман Никитин были сняты с рейса.

Валерия Васнецова Александр Вильф/РИА Новости

Как сообщил «Матч ТВ», спортсмены и члены команды не смогли вылететь в Пекин из-за проблем с документами. QR-код Казакевича оказался «красным», а в Китай можно попасть только с «зелёным». У остальных членов команды вовсе отсутствовал код в специальном приложении с персональными данными всех участников Олимпиады-2022.

По требованиям организаторов, спортсмены, прибывающие в Китай на Игры, должны быть вакцинированы и иметь при себе данные о перенесённом ранее ковиде. Вся эта информация должна быть зафиксирована в специальном приложении.

Что теперь будет?

К счастью, проблема с документацией — дело разрешимое (это всё-таки не положительный тест на ковид). У российских биатлонистов есть ещё время для того, чтобы ввести необходимые данные в программу и предоставить корректные QR-коды. Впрочем, действовать всё равно необходимо максимально оперативно — Игры начинаются уже 4 февраля.

В сборной есть потери

К слову о положительных тестах. Если биатлонистки, их тренер и массажист имеют ещё шанс успеть к Играм, то руководитель сервис-бригады сборной Александр Печёрский в Пекин уже точно не доедет. Накануне стало известно, что он заразился коронавирусом. И это весьма серьёзная потеря для сборной.

Печёрский приезжал с делегацией Олимпийского комитета России (ОКР) в Пекин и проводил проверку трасс. Он как человек, уже знакомый со всеми особенностями и тонкостями условий в столице Поднебесной, был бы полезен для сборной.

Коронавирусная Олимпиада

Остаётся надеяться, что потеря Печёрского станет единственной в сборной по биатлону. Но гарантий для этого нет никаких. Чуть ли не каждый день появляются новые данные о заразившихся коронавирусом в разных командах. Сборные по фигурному катанию, скелетону, бобслею лишились своих лидеров.

У фигуристов из-за коронавируса выбыл самый титулованный спортсмен — Михаил Коляда. В скелетоне и бобслее тоже ощутимые потери. Скорее всего, к старту соревнований не успеет восстановиться скелетонист Никита Трегубов, который являлся одним из претендентов на медали в Пекине. Половина основы бобслейной четвёрки тоже сейчас на карантине (заразились Алексей Пушкарёв и Василий Кондратенко). Как будут формироваться составы в некоторых командах, теперь вообще загадка.

Но несёт потери не только сборная России. Все лыжники сборной Норвегии, в том числе трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо, находятся на карантине из-за положительных тестов у тренера и ряда спортсменов. В связи с этим норвежцы приедут на Олимпиаду позднее запланированных сроков.

Одним словом, обстановка перед Играми в Пекине максимально нездоровая. Совершенно непонятно, в каких составах в итоге подойдут к стартам соревнований сборные тех или иных стран. Если всё будет продолжаться в таком же режиме, то вообще может возникнуть вопрос о целесообразности проведения турнира. Кому нужна Олимпиада, на которой спортсмены в большей степени озабочены вопросом здоровья (как бы где ненароком не подхватить заразу), а не турнирными задачами? Как и Олимпиада, на которой не будет лучших.

Михаил Терещенко/ТАСС

В общем, ситуация сложная и неоднозначная. Будем надеяться, что хотя бы проблемы с документами не станут препятствием для попадания на Игры.