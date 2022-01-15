Александр Логинов занял второе место в гонке преследования в Рупольдинге

На шестом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Рупольдинге, российский биатлонист Александр Логинов завоевал серебряную медаль. Победителем гонки преследования стал действующий лидер общего зачёта Кубка мира француз Кентен Фийон Майе.

Французский спортсмен с двумя промахами на огневых рубежах прошёл дистанцию за 31 минуту и 30 секунд. Логинов отстал от победителя менее чем на девять секунд. Третьим финишировал белорус Антон Смольский.

Отметим, что ещё один россиянин, Максим Цветов завершил гонку на девятой позиции.

Следующий этап Кубка мира пройдёт в итальянском Антхольце. 20 января состоится индивидуальная гонка у мужчин.

Ранее норвежская лыжница Марте Рёйселанд стала победительницей женской гонки преследования на шестом этапе Кубка мира по биатлону. Спортсменка не допустила ни одного промаха на огневых рубежах и более чем на 20 секунд опередила шведку Эльвиру Эберг.