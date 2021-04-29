Тихонов призвал «поганой метлой» гнать из Госдумы Шипулина и таких, как он

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил работу экс-чемпиона мира Антона Шипулина и других спортсменов в Госдуме. Слова тренера приводит Sport24.
Тех 24 олимпийцев, которые сейчас там сидят, больше бы не избирал и не выдвигал. Штаны только протëрли и больше ни хрена. Ни одного закона, ни одной поправки. Того же Шипулина надо поганой метлой оттуда гнать и подобных ему. Ни хрена не делают, — сказал он.
Александр Тихонов в последние годы проживает в Белоруссии. В 2020 году он не поддержал протесты против переизбрания президентом страны Александра Лукашенко.
27 апреля легендарный биатлонист высказался о сменяемости власти.