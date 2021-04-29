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Тихонов призвал «поганой метлой» гнать из Госдумы Шипулина и таких, как он

19:28, 29 апреля 2021
Антон Шипулин Антон Шипулин Фото: duma.gov.ru

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил работу экс-чемпиона мира Антона Шипулина и других спортсменов в Госдуме. Слова тренера приводит Sport24.

Тех 24 олимпийцев, которые сейчас там сидят, больше бы не избирал и не выдвигал. Штаны только протëрли и больше ни хрена. Ни одного закона, ни одной поправки. Того же Шипулина надо поганой метлой оттуда гнать и подобных ему. Ни хрена не делают, — сказал он.

Александр Тихонов в последние годы проживает в Белоруссии. В 2020 году он не поддержал протесты против переизбрания президентом страны Александра Лукашенко.

27 апреля легендарный биатлонист высказался о сменяемости власти.

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