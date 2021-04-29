Тихонов призвал «поганой метлой» гнать из Госдумы Шипулина и таких, как он

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала об отношении к фотосессиям для мужских журналов. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Думаю, что на меня это не похоже. Это немножко не в моём стиле. Но не осуждаю, — сказала фигуристка. Кроме того, во время интервью у девушки поинтересовались, случались ли в...