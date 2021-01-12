«Логинов всё время под гнётом»: как лидер сборной пережил смерть отца

Пятый этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе завершился победой сборной России в смешанной эстафете. Бывший главный тренер российской команды и личный тренер Александра Логинова, ныне возглавляющий сборную Болгарии, Александр Касперович в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал, что помогло раскрыться Эдуарду Латыпову, как Александр Логинов перенёс смерть отца, как он будет готовиться к чемпионату мира и как коронавирус выкосил всю сборную Болгарии.

- Российский биатлон одержал первую победу в этом сезоне. Насколько она должна помочь ребятам стряхнуть груз ответственности, накопившийся после неудач?



- Конечно, я рад такому выступлению российской команды. Мне приятно, что наши спортсмены показали такой высокий результат. Эдуард Латыпов сейчас показывает то, что и должен показывать. В своё время, когда он только появился, мы много с ним работали, в том числе я и мои ассистенты. Мы плотно сотрудничали с его личным тренером Виктором Никитиным. В своё время у него были большие проблемы со стрельбой, но я всегда верил в Эдуарда и в то, что эти проблемы можно решить. Латыпов - один из самых перспективных спортсменов России. У нас в Уфе был Максим Чудов, которого называли чудо-ракетой, а теперь, надеюсь, новой ракетой из Башкирии будет Латыпов.

Эдуард Латыпов Алексей Филиппов/РИА Новости

- Как оцените выступление своего подопечного Александра Логинова?



- Саша показал хороший результат для того состояния, в котором он находится. Он показал, что остаётся бойцом и спортсменом высокого класса. Он пробежал гонку на своём мастерстве.

- Как отнесётесь к тому, что Латыпов теперь станет штатным финишёром команды, а Логинов будет бегать третий этап?



- Нормально. Ничего страшного в этом нет. Саша тоже к этому нормально относится. Он никогда не ревновал к последнему этапу и разумно относился к интересам команды. Если спортсмен готов выполнять функцию условного Шипулина на последнем этапе, как сейчас Латыпов, то он и должен быть финишёром.

- Насколько трагедия в семье отразилась на выступлениях Логинова и его функциональном состоянии?



- Саша - закрытый человек. В этой ситуации его лучше всего было не тревожить. Когда случилось несчастье, я выразил ему соболезнования, но понимал, что об этом не нужно распространяться. Это человек, который держит всё в себе, а не выплёскивает эмоции наружу. Сашка выдержал весь этот стресс, но, конечно, трагедия не могла на нём не отразиться. Меня не было в Оберхофе, но я читал интервью Польховского, где он отметил, что Саша был хмурый в аэропорту. Конечно, меня беспокоило его состояние, если оно настолько бросалось в глаза.

Александр Логинов Алексей Филиппов/РИА Новости

- Кажется, что жизненные трудности преследуют его постоянно: травмы, полиция, смерть отца.



- Ситуация очень сложная. Кажется, что он постоянно находится под каким-то сильным гнётом. Мне по-человечески его жаль, ведь всё это я пропускаю через себя. Мне очень больно. Я иногда ночами не сплю, не хочу его лишний раз беспокоить и думаю, что можно предпринять. Но мы соберёмся в любом случае и сделаем всё, чтобы на чемпионате мира выступить хорошо.

- Юрий Каминский правильно поступил, что рассказал о семейной трагедии Логинова, чтобы снять с Александра груз перед эстафетой?



- Не знаю. Юрий Михайлович взял на себя этот груз. Возможно, он с ним посоветовался, ему виднее на месте. Со мной Саша делится всем, но я никогда не выплёскиваю эти вещи в СМИ.

- Вы уже думали, как перед чемпионатом мира Логинову можно будет восполнить недостаток горной подготовки в этом сезоне и где лучше провести подготовительный сбор?



- Пока об этом рано говорить, потому что у меня сегодня сложнейшая ситуация. Команду Болгарии отстранили от участия в Кубке мира. У меня был один план, а теперь приходится всё перестраивать. В болгарской команде 60 процентов заболели коронавирусом. Я не могу подвергать Логинова в такой ситуации риску и планировать какие-то совместные сборы.

- Как долго продлится карантин команды и сможет ли она выступить хотя бы в Антхольце?



- У нас есть решение правления федерации биатлона Болгарии, которое было принято сегодня. Я предложил пропустить этап Кубка мира в Антхольце ради целенаправленной подготовки к чемпионату Европы и чемпионату мира. Это предложение федерация поддержала.

Антон Бабиков Алексей Филиппов/РИА Новости

- Пропуск большого числа стартов отразится на положении команды в Кубке Наций?



- Конечно, есть определённые риски. Мы должны бороться за максимальную квоту на Олимпийские игры (по четыре мужчины и женщины, - NEWS.ru), но я никогда не рискую здоровьем спортсменов. Сейчас надо восстановиться и подготовиться к главным стартам, а в конце сезона сделаем всё, чтобы завоевать эту квоту и спортсмены участвовали в Олимпийских играх в полном составе, тем более что перед нами стоит задача завоевания медалей.

- В таком случае Логинов проведёт подготовительный сбор перед чемпионатом мира с национальной сборной?



- Я планирую обсудить этот вопрос в ближайшие дни с Сашей и Юрием Каминским, с которым у меня нормальные взаимоотношения и есть понимание по многим вопросам. В любом случае, окончательное решение будет принимать тренерский штаб сборной России, в работу которого я не имею права вмешиваться. С Сашей мы будем общаться и обсуждать ту работу и нагрузку, которую он должен выполнить, где бы он ни тренировался: в Поклюке, в Риднауне или в другом месте.