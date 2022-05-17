Дисквалифицированный пловец Рылов назвал сроки завершения карьеры Пловец Рылов завершит карьеру после Олимпийских игр в Париже

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов / Фото Алексей Майшев/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов заявил, что планирует выступить на Олимпийских играх в Париже в 2024 году, после чего он завершит спортивную карьеру. В интервью «Р-Спорт» атлет заявил, что ещё не достиг цели — стать самым быстрым пловцом в мире.

Думаю, следующая Олимпиада. А далее буду заканчивать. Кому-то кажется, что 25 или 28 лет, но дистанции уже даются тяжелее. У меня есть цель. Хочу стать самым быстрым в мире. Пока я ее не достиг, — сказал Рылов.

18 марта пловец и ряд других спортсменов приняли участие в концерте-митинге, посвящённом восьмилетию возвращения Крыма. Мероприятие проходило под названием «Zа мир против нацизма! Zа Россию! Zа президента!». После митинга FINA отстранила двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова от всех соревнований под эгидой федерации сроком на девять месяцев.

При этом Рылов признался, что для него стало неожиданностью, что его участие в концерте-митинге в Москве получило негативную оценку международного сообщества. Однако он не стал оспаривать свою дисквалификацию.