USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,287 $   Brent60.18 $ Bitcoin3,630.17 $
МОСКВА-6°C20:21
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Динамовец Китаров: надо находить мотивацию, чтобы биться

Александр Китаров Matti Matikainen/Newspix24/Global Look Press эксклюзивы

Александр Китаров

спорт [ версия для печати ]

Хоккеист минского «Динамо» Александр Китаров прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского ЦСКА (0:3).

«Надо всегда находить мотивацию, чтобы выходить на лёд и биться. ЦСКА очень хорошо обороняется и играет в прессинге», — передаёт его слова корреспондент News.ru.

Хоккеист добавил, что в Минске было играть проще, хотя динамовцы проиграли и там (1:2).

В составе ЦСКА заброшенными шайбами 11 января в Москве отметились Максим Шалунов, Андрей Светлаков, Антон Слепышев. Армейцы выиграли два матча подряд (оба с сухим счётом) и восемь из последних девяти. «Динамо» проиграло два матча кряду и шесть из последних восьми.

ЦСКА с 82 очками лидирует в таблице КХЛ в конференции «Запад». «Динамо» занимает пятое место (58 очков).

Как писал News.ru, сборная России осталась без медалей на МЧМ по хоккею.


#хоккей #КХЛ
самое читаемое
общество
Немцы назвали причину отвращения к туристам из России
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

читайте также
спорт 19:16, 13 января 2019
Шипулин признал гениальность победивших на КМ россиян
спорт 19:06, 13 января 2019
Россиянка выиграла первое в карьере золото на ЧЕ
спорт 18:59, 13 января 2019
Россиянин стал первым на ЧЕ по шорт-треку в десятый раз
Лента новостей
в мире 20:13
Автор правил секса на Украине возглавила рейтинг предателей
спорт 20:01
Хоккеист ЦСКА Окулов: итог встречи не был предрешён
в мире 19:57
Спецслужбы Венесуэлы задержали главного оппозиционера
происшествия 19:50
Водитель объяснил свой «прыжок» с эвакуатора
в мире 19:41
Израиль готов наращивать удары по целям Ирана в Сирии
Другие новости
спорт 20:01
Хоккеист ЦСКА Окулов: итог встречи не был предрешён
спорт 19:37
Плющенко госпитализировали из-за болей в шее
спорт 19:16
Шипулин признал гениальность победивших на КМ россиян
спорт 19:06
Россиянка выиграла первое в карьере золото на ЧЕ
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top