Динамовец Китаров: надо находить мотивацию, чтобы биться

https://news.ru/storage/news/e215d081e3b530357c39ea74d88f77c8/b85d8a34-779b-4183-8c2e-3aa9a4b5a2a7_850.jpg Matti Matikainen/Newspix24/Global Look Press эксклюзивы

Александр Китаров

Хоккеист минского «Динамо» Александр Китаров прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского ЦСКА (0:3).

«Надо всегда находить мотивацию, чтобы выходить на лёд и биться. ЦСКА очень хорошо обороняется и играет в прессинге», — передаёт его слова корреспондент News.ru.

Хоккеист добавил, что в Минске было играть проще, хотя динамовцы проиграли и там (1:2).

В составе ЦСКА заброшенными шайбами 11 января в Москве отметились Максим Шалунов, Андрей Светлаков, Антон Слепышев. Армейцы выиграли два матча подряд (оба с сухим счётом) и восемь из последних девяти. «Динамо» проиграло два матча кряду и шесть из последних восьми.

ЦСКА с 82 очками лидирует в таблице КХЛ в конференции «Запад». «Динамо» занимает пятое место (58 очков).

Как писал News.ru, сборная России осталась без медалей на МЧМ по хоккею.