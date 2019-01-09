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Демченко не выступит на ближайшем старте Кубка мира

Виктория Демченко Steffen Prößdorf/imago sportfotodienst/Global Look Press

Виктория Демченко

спорт [ версия для печати ]

Российская саночница Виктория Демченко пропустит предстоящий этап Кубка мира, который пройдёт в Сигулде (Латвия).

«Виктория не выступит на этапе Кубка мира в Сигулде», — цитирует начальника национальной команды Артёма Петракова ТАСС.

Петраков добавил, что врач сборной России написал письмо спортивному директору Международной федерации санного спорта (FIL), чтобы снять спортсменку с предстоящего этапа. Он также отметил, что никаких ротаций в заявке на латвийский старт не будет. В Сигулде выступят Татьяна Иванова, Екатерина Батурина и Екатерина Катникова.

Виктория Демченко упала во время прохождения трассы в немецком Кёнигзее и получила травмы. Соревнования были временно остановлены, и россиянку отправили в больницу. Саночнице диагностировали сотрясение мозга. 6 января Демченко выписали из больницы. Вместе с командой она направилась в латвийскую Сигулду.

Этап Кубка мира по санному спорту пройдёт с 12 по 13 января.


#санныйспорт #ВикторияДемченко
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