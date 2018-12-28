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Дасаева назначили на пост консультанта в «Спартаке»

Ринат Дасаев Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Ринат Дасаев

спорт [ версия для печати ]

Экс-голкипер сборной СССР по футболу Ринат Дасаев назначен на должность консультанта тренеров вратарей команды Академии московского «Спартака» и второй команды клуба — «Спартак-2».

«По предложению вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова буду консультировать тренеров вратарей всех молодежных команд. От Академии до „Спартака-2“», — приводит слова Дасаева пресс-служба команды.

До этого он был тренером голкиперов «Спартака». По словам Дасаева, его физическое состояние не позволяет ему тренировать футболистов полноценно. Дасаев недавно перенёс реабилитацию коленного сустава. Врачи запретили ему серьёзные нагрузки.

News.ru ранее писал, что московский «Спартак» объявил о продлении соглашения с полузащитником Александром Ломовицким.


#футбол #ФКспартак
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