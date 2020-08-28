Член Зала славы баскетбола Лют Олсон умер в возрасте 85 лет

https://static.news.ru/photo/7372eb0a-e8fe-11ea-ac2b-fa163e074e61_660.jpg Лют Олсон Фото: Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press

Скончался бывший тренер команды Университета Аризоны, член Зала славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита Лют Олсон. Он умер в возрасте 85 лет. Причины смерти не уточняются.

Об этом сообщается на сайте НБА.

По словам пятикратного чемпиона НБА Стива Керра, Олсон был замечательным тренером и человеком, частью баскетбольной семьи Университета Аризоны, который навсегда изменил его жизнь.

Я никогда не забуду тренера, те потрясающие вечера и всех своих товарищей по команде. Спасибо, тренер, я люблю тебя, — написал баскетболист.

Лют Олсон тренировал студенческую команду Университета Аризоны 24 года, под его руководством в 1997 году команда «Аризона Уайлдкэтс» выиграла чемпионат Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Олсон был введён в Зал славы баскетбола в 2002 году.

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