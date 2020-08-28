Член Зала славы баскетбола Лют Олсон умер в возрасте 85 лет

Скончался бывший тренер команды Университета Аризоны, член Зала славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита Лют Олсон. Он умер в возрасте 85 лет. Причины смерти не уточняются.
Об этом
По словам пятикратного чемпиона НБА Стива Керра, Олсон был замечательным тренером и человеком, частью баскетбольной семьи Университета Аризоны, который навсегда изменил его жизнь.
Я никогда не забуду тренера, те потрясающие вечера и всех своих товарищей по команде. Спасибо, тренер, я люблю тебя, — написал баскетболист.
Лют Олсон тренировал студенческую команду Университета Аризоны 24 года, под его руководством в 1997 году команда «Аризона Уайлдкэтс» выиграла чемпионат Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Олсон был введён в Зал славы баскетбола в 2002 году.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), которая с трудом возобновила сезон после пандемии COVID-19, снова взяла паузу. Но на этот раз дело совсем не в вирусе. Три матча серии первого раунда плей-офф были перенесены из-за бойкота игроков на фоне очередного расистского скандала в США.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен