Член сборной России на ОИ перешла под молдавский флаг

https://news.ru/storage/news/a8ac7004bf09034d83f0b03903adfba7/239f8f41-86fa-4e6f-9f4c-ee2b439c03a1_850.jpg Алексей Филиппов/РИА Новости

Екатерина Шумилова

Биатлонистка Екатерина Шумилова, выступавшая за сборную России на Олимпийских играх в 2014 году, дебютирует за сборную Молдавии.

«У неё есть очки с прошлого сезона, она имеет право сразу же стартовать в Кубке мира. Оберхоф вряд ли, а вот на Рупольдинг мы уже рассчитываем», — сообщила пресс-служба молдавской команды.

Шумилова в составе женской эстафетной команды завоевала серебро на Олимпиаде в Сочи. Позднее она была лишена награды в связи с дисквалификацией других россиянок — Яны Романовой, Ольги Зайцевой и Ольги Вилухиной.

Как писал News.ru, российские биатлонистки вновь остались без медалей на КМ.