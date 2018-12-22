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Член сборной России на ОИ перешла под молдавский флаг

Екатерина Шумилова Алексей Филиппов/РИА Новости

Екатерина Шумилова

спорт [ версия для печати ]

Биатлонистка Екатерина Шумилова, выступавшая за сборную России на Олимпийских играх в 2014 году, дебютирует за сборную Молдавии.

«У неё есть очки с прошлого сезона, она имеет право сразу же стартовать в Кубке мира. Оберхоф вряд ли, а вот на Рупольдинг мы уже рассчитываем», — сообщила пресс-служба молдавской команды.

Шумилова в составе женской эстафетной команды завоевала серебро на Олимпиаде в Сочи. Позднее она была лишена награды в связи с дисквалификацией других россиянок — Яны Романовой, Ольги Зайцевой и Ольги Вилухиной.

Как писал News.ru, российские биатлонистки вновь остались без медалей на КМ.


#биатлон #ЕкатеринаШумилова
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