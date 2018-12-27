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Член команды Нурмагомедова проведет бой весной

Ислам Махачев Ислам Махачев/vk.com

Ислам Махачев

спорт [ версия для печати ]

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев может провести следующий поединок в UFC в лёгкой весовой категории весной следующего года.

«Махачев может провести следующий бой весной», — приводит слова менеджера спортсмена Ризвана Магомедова ТАСС.

Спортсмен входит в команду российского бойца и чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Тренером Ислама Махачева является отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов.

Ислам Махачев провёл 17 поединков, в которых одержал 16 побед и потерпел одно поражение. В последнем поединке, который состоялся в июле текущего года, россиянин победил канадского бойца Кайана Джонсона, применив болевой приём.

News.ru ранее писал, что российский боец Хабиб Нурмагомедов назвал лучшего тренера уходящего года.


#UFC #ХабибНурмагомедов #АбдулманапНурмагомедов
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