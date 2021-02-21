Чешская лыжница извинилась за высказывание о русских

https://static.news.ru/photo/bff7eed0-74ef-11eb-90de-96000091f725_660.jpg Тереза Беранова Фото: terezz_23/instagram.com

Чешская лыжница Тереза Беранова в переписке с аналитиком сборной России Анатолием Волковым извинилась за то, что назвала русских пустоголовыми.

Спортсменка заверила, что у неё нет неприязни к русским людям. Оскорбительное высказывание она объяснила реакцией на ситуацию со столкновением Александра Большунова и Йони Мяки на этапе Кубка мира в Лахти.

Я сожалею, что вас обидела, но ничего плохого изначально я не хотела сказать, — приводит Волков слова лыжницы в Instagram.

volkov_anatoly89/instagram.com

Инцидент между Большуновым и Мяки произошёл в конце января во время эстафеты на этапе Кубка мира. На финише россиянин сначала задел палкой подрезавшего его на финишной прямой финна Йони Мяки, а затем врезался в него уже после финиша. Российскую команду дисквалифицировали и лишили бронзовых медалей.

Ситуация получила продолжение, в финскую полицию поступили заявления, многие видные представители лыжного сообщества осудили его. Сам Большунов признался, что сожалеет о своём поведении. Финская лыжная ассоциация (FSA) приняла извинения российского спортсмена.

Как писал NEWS.ru, Мяки также принял извинения Большунова. По словам его тренера, финский спортсмен не получил серьёзных травм, поэтому не стал обращаться в полицию из-за инцидента.