Финский лыжник Мяки не будет подавать заявление на Большунова

https://static.news.ru/photo/95f5214a-5f12-11eb-87a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markku Ulander via imago-images.de/Global Look Press

Финский лыжник Йони Мяки, которого сбил россиянин Александр Большунов после финиша на этапе Кубка мира, не получил серьёзных травм. Спортсмен не будет подавать заявление в полицию.

Рентген руки спортсмена показал, что перелома нет. По словам тренера Мяки, лыжник не знает, как травмировал руку. Вероятно, это произошло, когда Большунов пытался ударить его палкой, передаёт РИА Новости.

Йони отделался испугом. Он будет в нормальном режиме выступать в следующие выходные на этапе Кубка мира в Фалуне, — сообщил главный тренер сборной Финляндии Теему Пасанен.

На официальной странице Федерации лыжного спорта Финляндии говорится, что Мяки не будет обращаться в полицию из-за этого случая.

Между тем министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что не в его приоритетах комментировать поведение российского лыжника Александра Большунова, который во время гонки на Кубке мира подрезал финского лыжника и не сдержал эмоций. Он отметил, что российские спортсмены никогда не допускали нарушения спортивной этики.

Ранее стало известно, что инцидент с участием Большунова во время эстафеты на этапе Кубка мира разберёт полиция. Сотрудники правоохранительных органов финского региона Хяме начали предварительное расследование для оценки действий россиянина.

На финишной прямой Большунов боролся с финским лыжником Йони Мяки. После того как финн подрезал россиянина, Александр ударил его сзади палкой. А после финиша врезался в Мяки. В связи с этим инцидентом российская команда была дисквалифицирована и лишена бронзовых медалей, писал NEWS.ru.