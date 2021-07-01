Черчесов: из космоса в ад

Как мы и предупреждали, временное совпадение больших спортивных турниров с нашей избирательной кампанией сулит мало хорошего российскому истеблишменту.

Действительно, к выборам электорат надо подводить в максимально приподнятом настроении, а тут то третья волна COVID-19, то не менее разрушительный для психики мужского российского населения провал нашей футбольной сборной. А ведь впереди ещё токийская Олимпиада с её непредсказуемыми итогами. Вдруг и там без гимна и флага наши атлеты разочаруют сограждан почти на финише предвыборного марафона?

Притом что давно спортивные победы превратились в предмет национальной гордости и общегосударственной консолидации поверх имущественного расслоения и социальных страт. Вон даже министры украинского правительства явились на заседание в футболках национальной сборной. Тех самых, с контурами Незалежной с Крымом и лозунгом «Слава Украине!». А всего-то обыграли в третьем тайме давно разбитую под Полтавой Швецию.

Да что там соседи с их редкими «перемогами», вспомните, как во время чемпионата мира 2018 года выход наших мастеров кожаного мяча в четвертьфинал вызвал такой повсеместный взрыв энтузиазма, словно игроки во главе с Космосом-Стасом этот чемпионат уже выиграли. А ведь было ещё и начало нулевых с лозунгом о вставании России колен, удивительно совпавшим с нашими победами в хоккее, баскетболе, да и европейская футбольная бронза 2008 года была с символическим золотым отливом. Тогда спорт окончательно утвердился в качестве духоскрепного фактора.

И тут откровенно чёрная полоса. Да ещё явно не ко времени. Даже президент в ходе своей прямой линии подтверждает, что ни хоккей, ни футбол нас не радуют. Вот только РФС, ничтоже сумняшеся, ставит нас в ещё больший тупик. С одной стороны, результат выступления нашей сборной признан неудовлетворительным. А с другой, техническая комиссия выразила доверие тренеру Станиславу Черчесову, который великодушно признал и часть своей ответственности за позор на поле.

Только вдумайтесь, тренеру доверяют за то, что результат его работы неудовлетворительный. Как-то сразу повеяло Оруэллом с его «Мир — это война!». Вспомнилось, как великого Константина Бескова освободили от обязанностей тренера сборной СССР за поражение в финале как раз европейского футбольного чемпионата 1964 года. Но тогда времена были суровые, волюнтаристские.

А ныне у нас широкая демократия и права человека по контракту. Сам Черчесов, который уже давно не Космос, уходить просто так не намерен, несмотря на призывы быть мужиком. Злые языки утверждают, что он готов прыгнуть только с «золотым парашютом», то бишь выплатой всей зарплаты до конца контракта. А по размеру своей зарплаты — €2,5 млн в год — он входит в пятёрку самых высокооплачиваемых наставников сборных Европы.

Станислав Черчесов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Потому РФС и не хочет брать на себя такую финансовую ответственность, нервничает и рождает уморительные резолюции. Все опять смотрят на политическое руководство страны, словно оно виновато в прогулке наших ЗМС по зелёной травке. Возникает замкнутый круг, неразрешимый для нашего гражданского общества без отмашки первых лиц. У нас они постоянно в ответе за всё.

Кто-то высказал хорошую мысль: а не перечислить ли Российскому футбольному союзу всю премию за участие сборной в чемпионате, в размере примерно €10 млн, в благотворительный фонд и таким образом хоть частично реабилитироваться? Но верится в это с трудом.