https://static.news.ru/photo/d739ab00-558e-11ea-80c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Чепиков/facebook.com

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков считает, что мужской сборной России по биатлону не хватает профессиональных качеств, чтобы на равных бороться с лидерами. На эстафетной гонке чемпионата мира в итальянском Антхольце россияне показали четвёртый результат.

У некоторых участников команды был приличный запас по скорости, это как-то удивляет. Нужно разобраться в причинах. И основной вывод — нам ещё не хватает профессиональных качеств, чтобы бороться с норвежцами и французами, — приводит ТАСС слова Чепикова.

Ранее биатлонист Евгений Гараничев рассказывал о проблемах на эстафете. Спортсмену во время гонки сломали палку, из-за чего он потерял время. Он также отметил, что не выспался из-за визита сыщиков в его номер.

22 февраля NEWS.ru писал об обысках, которые устроила итальянская полиция в номерах российских биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова и его тренера Александра Кугаевского. По словам тренера, правоохранители явились в отель в 6 утра.