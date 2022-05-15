Московский футбольный клуб «Спартак» принимал дома на стадионе «Открытие Арена» уже ставший чемпионом петербургский «Зенит». Команды сыграли вничью со счётом 1:1. На 49-й минуте Соболев принял пас от Михаила Игнатова и переправил мяч головой в ближний угол. На 93-й пенальти реализовал игрок «Зенита» Андрей Мостовой. Красно-белые довольствуются пока только 10-м местом в турнирной таблице. Как прошла постчемпионская прогулка сине-бело-голубых — в галерее NEWS.ru.