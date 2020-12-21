Чемпионку мира Каширину отстранили от соревнований из-за допинга

https://static.news.ru/photo/076387fc-42a5-11eb-9ba4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пятикратная чемпионка мира по тяжёлой атлетике и олимпийский призёр Татьяна Каширина временно отстранена от участия в соревнованиях из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.

Поводом для отстранения послужили данные из базы Московской антидопинговой лаборатории, которая содержит результаты проверки допинг-проб российских спортсменов с 2012 по 2015 год, сообщает ТАСС со ссылкой источники, близкие к делу одной из самых титулованных штангисток России.

Ранее генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли остался недоволен тем, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российских спортсменов на два года вместо четырёх. Он также выразил надежду на то, что решение CAS будет способствовать изменению мышления в российском спорте.

WADA дисквалифицировало спортсменов из РФ на четыре года. Отечественное антидопинговое агентство (РУСАДА) обжаловало это решение в Спортивном арбитраже. Суд снизил срок отстранения атлетов от участия в международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. Санкции затронули Олимпийские игры 2020 года в Токио и 2022-го в Пекине, а также чемпионат мира по футболу в 2022 году в Катаре.

Кроме того, суд запретил России на это же время подавать заявки на проведение международных соревнований, а РУСАДА обязал компенсировать судебные издержки в размере $1,27 млн.

CAS объяснили снижение срока дисквалификации желанием разбудить в подрастающем поколении желание принимать участие в соревнованиях, где нет места допингу. Также суд учитывал вопрос соразмерности нарушения и взыскания, что поможет осуществить культурные изменения в стране. Арбитры отметили, что решение по санкциям нельзя считать проявлением солидарности с представителями РУСАДА и властями РФ, писал NEWS.ru.