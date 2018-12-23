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Чемпионка ОИ Веснина заговорила о возвращении в спорт

Елена Веснина Roman Denisov/Global Look Press

Елена Веснина

спорт [ версия для печати ]

Чемпионка Олимпийских игр в парном разряде теннисистка Елена Веснина высказалась по поводу возвращения на корт после рождения дочери.

«Конечно, я уже сама хочу приступить к нагрузкам, чтобы вернуть себя в форму. Я уже могу начинать тренироваться, чтобы тело привести в форму обратно. Я не могу без спорта», — цитирует её «Р-Спорт».

Спортсменка добавила, что в данный момент полностью сфокусирована на ребёнке и говорить о стопроцентном возвращении в большой спорт пока не хочет.

Веснина в паре с другой россиянкой Екатериной Макаровой выиграла золото Олимпиады-2016. Теннисистка — десятикратная финалистка турниров Большого шлема, победительница Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде, победительница 22 турниров WTA, бывшая первая ракетка мира в парном разряде и двукратная обладательница Кубка Федерации в составе сборной России.

Спортсменка стала мамой в ноябре 2018 года. Девочку назвали Лизой.

Как писал News.ru, Шарапова рассказала о выборе между Россией и США.


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