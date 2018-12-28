Чемпионка мира — 2012 по фигурному катанию пропустит ЧЕ

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Каролина Костнер

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в женском одиночном фигурном катании итальянская спортсменка Каролина Костнер не сможет принять участия в чемпионате Европы. Причиной пропуска турнира стала травма спортсменки.

«К сожалению, я не смогу принять участие в чемпионате Европы из-за проблем с бедром и ногой», — написала спортсменка в Instagram.

В этом сезоне Каролина Костнер не принимала участия в турнирах серии «Челленджер» и Гран-при. Костнер является пятикратной чемпионкой Европы и чемпионкой мира 2012 года.

Чемпионат Европы по фигурному катанию состоится в Минске (Белоруссия) с 21 по 27 января 2019 года.

Ранее News.ru сообщал, что российская пара Наталья Забияко и Александр Энберт пропустят чемпионат Европы из-за проблем со здоровьем.