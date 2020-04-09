Чемпионат мира по лёгкой атлетике перенесли на июль 2022 года

https://static.news.ru/photo/2e2cf90a-7a3b-11ea-b9f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Чемпионат мира по лёгкой атлетике, который должен был пройти в США в августе 2021 года, перенесён на 15-24 июля 2022 года.

Даты соревнований пришлось изменить из-за переноса Олимпийских игр на 2021 год, сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.

Кроме того, также переносятся даты Чемпионата Европы по лёгкой атлетике. Он пройдёт 15-21 августа 2022 в Мюнхене.

Как писал NEWS.ru, летние Олимпийские игры в Токио, которые должны были пройти в этом году, официально перенесены в связи с пандемией коронавируса. Глава оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори сообщил, что открытие летних Игр в японском Токио состоится 23 июля 2021 года, а Паралимпийские игры начнутся 24 августа.