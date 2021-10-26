Чемпионат мира по художественной гимнастике не покажут по ТВ

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13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева отреагировала на слова экс-фигуристки, жены пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяны Навки о том, что та испытала культурный шок, когда увидела выступление мужчины в этом виде спорта. Слова Кудрявцевой приводит «Чемпионат.com».

Не считаю, что это правильно. У нас такой мир, что в любом случае к такому нужно было быть готовыми и принимать это как-то. А не в оскорбительной форме об этом...