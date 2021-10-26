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Чемпионат мира по художественной гимнастике не покажут по ТВ

16:58, 26 октября 2021
Чемпионат мира по художественной гимнастике не покажут по ТВ Ирина Винер-Усманова Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Трансляций чемпионата мира по художественной гимнастике на российских телеканалах не будет. Об этом «Р-Спорт» сообщила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова.

Не заплатили за трансляцию, к сожалению, — сказала Винер-Усманова.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдёт в японском Китакюсю с 27 по 31 октября.

В личном многоборье за Россию выступят Арина и Дина Аверины, на групповые упражнения заявлены Анастасия Близнюк, Ольга Карасева, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева.

Ранее сообщалось, что сборная Болгарии снялась с чемпионата мира по художественной гимнастике.

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