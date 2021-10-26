16+

Рубрики

Медиа

Архив

Спорт

Выигравшая ОИ-2020 Болгария снялась с ЧМ по художественной гимнастике

11:58, 26 октября 2021
Выигравшая ОИ-2020 Болгария снялась с ЧМ по художественной гимнастике Сборная Болгарии по художественной гимнастике Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Сборная Болгарии снялась с чемпионата мира по художественной гимнастике, который пройдёт с 27 по 31 октября в японском Китакюсю. Об этом сообщает Twitter Международной федерации гимнастики (FIG).

К сожалению, олимпийские чемпионки из Болгарии снялись с чемпионата мира в Китакюсю, который пройдет на этой неделе, — говорится в заявлении.

Причина — травма участницы сборной Лауры Траатс.

На Олимпиаде-2020 в Токио Болгария выиграла золото в групповых упражнениях, опередив сборную России.

4 сентября стало известно, что олимпийская чемпионка по художественной гимнастике израильтянка Линой Ашрам так же не выступит на чемпионате мира в Японии

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео