Выигравшая ОИ-2020 Болгария снялась с ЧМ по художественной гимнастике

Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Российская гимнастка Ангелина Мельникова заявила, что некоторые представители СМИ сознательно исказили её слова о скандальной ситуации на чемпионате мира 2021 года в Японии, когда её лишили золота из-за решения судей. Своими мыслями спортсменка поделилась на странице в Instagram.

По словам Мельниковой, многие СМИ пишут недостоверную информацию и делают лживые высказывания от её лица. Мне не хочется создавать большой ажиотаж вокруг этой ситуации. Строить жертву из себя я не...