Выигравшая ОИ-2020 Болгария снялась с ЧМ по художественной гимнастике

Сборная Болгарии снялась с чемпионата мира по художественной гимнастике, который пройдёт с 27 по 31 октября в японском Китакюсю. Об этом
К сожалению, олимпийские чемпионки из Болгарии снялись с чемпионата мира в Китакюсю, который пройдет на этой неделе, —
говоритсяв заявлении.
Причина — травма участницы сборной Лауры Траатс.
На Олимпиаде-2020 в Токио Болгария выиграла золото в групповых упражнениях, опередив сборную России.
4 сентября стало известно, что олимпийская чемпионка по художественной гимнастике израильтянка Линой Ашрам так же не выступит на чемпионате мира в Японии