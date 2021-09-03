Обыгравшая Авериных на ОИ израильтянка Ашрам пропустит чемпионат мира

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике израильтянка Линой Ашрам не выступит на чемпионате мира в Японии. Эту информацию передаёт израильская федерация художественной гимнастики.

В ведомстве сообщили, что спортсменка пропустит турнир по «профессиональным соображениям». Других подробностей пока нет.

На Олимпийских играх в Токио в личном многоборье Линой Ашрам обошла Дину Аверину, несмотря на потерю предмета в упражнении с лентой.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдёт с 18 по 24 октября в Китаксюсю.

Ранее сообщалось, что серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 Дина Аверина рассказала, общается ли она с израильтянкой Линой Ашрам после Игр в Токио. По её словам, между ними нет конфликта, спортсменки всегда общались на равных.