Чемпион Eagle FC: потерял всякое уважение к Шлеменко

Чемпион Eagle FC в среднем весе Фаридун Одилов прокомментировал отказ Александра Шлеменко встретиться с ним в клетке 1 апреля. Омский боец снялся с поединка из-за травмы, но, по мнению Одилова, россиянин и не хотел этой встречи изначально. Особенно после того, как он подписал контракт на бой с Магомедом Исмаиловым. Об этом Одилов написал в Instagram.

Сообщаю я вам с огорчением, а кому-то на радость. Мол, все те, которые говорили, что Шлеменко духовитый, что даже мёртвым будет выходить, Шлеменко не снимается никогда с боёв, что он такой крутой. Вот воздух оказался этот ваш Шлеменко. Потерял всякое уважение к нему, так как считаю, что он просто не захотел боя со мной, после того как он нашёл для себя бой с Магомедом. Тянул до последнего, меньше месяца, а он только сейчас захотел дать ответ, — написал Одилов.

Также Одилов сообщил, что имя нового соперника лига объявит в ближайшее время. Боец подчеркнул, что у его следующего оппонента есть огромная фанатская база.

Ранее Шлеменко сделал заявление по поводу ситуации на Украине, где с 24 февраля проходит российская военная спецоперация. Он отметил, что мир изменился навсегда и каждому настало время определиться с политическими позициями.