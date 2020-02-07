https://static.news.ru/photo/062262d6-49af-11ea-bd06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Российские спортсмены к Олимпийским играм — 2020 в Токио будут готовиться на Дальнем Востоке, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Базы для подготовки спортсменов к Олимпийским играм будут сосредоточены на Дальнем Востоке. Часть спортсменов будут готовиться непосредственно в Токио, — сказал глава ведомства журналистам.

Матыцин добавил, что основная задача — адаптация к временным и климатическим условиям места, где будут проведены Олимпийские игры.

Министр отметил, что из-за климатических зон внимание было уделено медицинскому обеспечению спортсменов как на этапе подготовки, так и во время участия в соревнованиях.

Понимаю, что сегодня очень важный этап, многие вопросы находятся на заключительной стадии решения. Поэтому Минспорта и ОКР приступили к очень слаженной совместной работе для того, чтобы обеспечить успешное выступление российских спортсменов на Олимпиаде в Токио, — сказал Матыцин.

Ранее министр заявил, что принимаются все необходимые меры по защите российских спортсменов от коронавируса, писал NEWS.ru.