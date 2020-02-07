https://static.news.ru/photo/eff8a60a-49a9-11ea-8743-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Принимаются все необходимые меры по защите российских спортсменов от коронавируса, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Этот фактор (коронавирус - NEWS.ru) учитывается при подготовке спортсменов, принимается необходимые меры по защите спортсменов, чтобы минимизировать риски заболеваний, — сказал Матыцин журналистам.

Глава ведомства добавил, что главной задачей является здоровье тренеров и спортсменов.

Никаких коррективов (в подготовке к Олимпиаде-2020) на сегодняшний день не было, кроме профилактических мер и повышенного внимания к гигиеническим требованиям, — сказал он.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. В мире заразились более 31 тысячи человек, умерли — более 600, 1,5 тысячи человек выздоровели.

Ранее женская сборная Китая по гандболу отказалась от участия в квалификационном турнире Олимпийских игр — 2020, писалNEWS.ru