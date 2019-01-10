Российские конькобежцы зададут жару

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В выходные стартует ЧЕ по конькобежному спорту, шорт-треку, бобслею и скелетону

В ушедшем году российские спортсмены подарили огромное количество побед, массу положительных эмоций, а также гордость за страну и отчизну. В новом, 2019 году, для многих атлетов выход из затяжных каникул станет настоящим испытанием. Сразу четыре чемпионата Европы пройдут с 11 по 13 января. Проверку на прочность пройдут конькобежцы и шорт-трекисты, бобслеисты и скелетонисты. News.ru рассказывает о тех, кто будет бороться за награды чемпионата Старого Света.

Конькобежный спорт

Отбор на чемпионат Европы в многоборье у конькобежцев проходил через предновогодние старты на турнире памяти Б.И.Шавырина. Традиционно, на старт вышли сильнейшие российские спортсмены, в том числе и рекордсмен мира Павел Кулижников. Именно на этом старте он успел установить лучший результат сезона в мире (34,40 сек.) на дистанции 500 метров, улучшив собственный показатель, продемонстрированный им в Херенвене (Голландия). Но Кулижникову и не нужно было выкладываться на полную катушку, ведь он пропустит чемпионат Европы. По словам тренера спортсмена Дмитрия Дорофеева, его подопечный сосредоточится на подготовке к предстоящему чемпионату мира на отдельных дистанциях, который пройдёт в немецком Инцеле в начале февраля.

На спринтерских дистанциях честь страны будут защищать Алексей Есин, Артём Кузнецов и Виктор Лобас. Все три спортсмена хорошо выступили на отборочном турнире. На 500-метровке Кузнецов стал бронзовым призёром, а Есин и Лобас расположились вслед за ним. А вот на дистанции 1000 метров это трио заняло весь пьедестал. Победу одержал Артём Кузнецов, вторым стал Есин, замкнул тройку Лобас.

У женщин в спринтерском многоборье выступит победитель 500-метровки и «тыщёнки» Дарья Качанова. Обладательница серебряных наград на обеих дистанциях Ангелина Голикова пропустит чемпионат Европы для того, чтобы подготовиться к чемпионату мира. Вместе с Качановой на чемпионат Старого Света отправится призёр отборочного турнира Ирина Кузнецова. Также в составе сборной выступит призёр этапов Кубка мира, серебряный призёр Олимпиады нынешнего сезона Ольга Фаткулина.

У стайеров за медали будут бороться призёр этапов Кубка мира этого сезона Данила Семериков, который на отборочном старте выиграл серебро на «полуторке» и золото на 5000-метрах. Сергей Трофимов, ставший третьим на турнире памяти Б.И.Шавырина, также вошёл в состав команды на чемпионат Европы. В роли запасного спортсмена поедет Тимур Захаров. Отметим, что один из лидеров сборной в этом сезоне Денис Юсков чемпионат Европы пропустит.

Женская команда отправит на турнир уже успевших стать призёрами этапов Кубка мира в нынешнем сезоне Наталью Воронину, Елизавету Казелину и Евгению Лаленкову. Трёхкратный бронзовый призёр этапов Кубка мира сезона-2018/19 Екатерина Шихова, как и Денис Юсков, пропускает чемпионат Европы. В качестве запасной заявлена Екатерина Сохрякова.

Чемпионат Старого Света пройдёт в итальянском Коллальбо.

Шорт-трек

Мастера шорт-трека отбирались на чемпионат Европы через чемпионат России. Состав команды формировался по бальной системе, то есть за каждое место на определённой дистанции атлет получал или не получал очки. Победы в каждой из трёх дисциплин — 500 метров, 1000 метров и 1500 метров — одержали Семён Елистратов и Екатерина Ефременкова. Они же и стали лучшими по сумме очков (115 и 103 соответственно). У мужчин вторым по рейтингу турнира стал Денис Айрапетян (81 очко), замкнул тройку Павел Ситников (55 очков). Также на чемпионат Европы отправятся Александр Шульгинов и Константин Ивлев.

У женщин второй стала Екатерина Константинова (53 очка), третьей — Вера Рассказова (47). Но решением тренерского штаба, спортсменка пропустит старт, поскольку в итоговую заявку она не попала. Вместе с Константиновой и Ефременковой на чемпионат Европы поедут Софья Просвирнова, Евгения Захарова и Эмина Малагич. Все три девушки по итогам отборочного старта заняли с 4 по 6 места в итоговом протоколе.

По словам президента Союза конькобежцев России (СКР) Алексея Кравцова, основная задача на турнир — выступить наиболее удачно. Медальный план перед спортсменами не стоит.

«Больных и травмированных в составе нет, все чувствуют себя хорошо», — цитирует Кравцова РИА Новости.

Чемпионат Европы по шорт-треку пройдёт в голландском Дордрехте.

Бобслей

На чемпионат Европы по бобслею, который состоится в рамках Кубка мира, отправятся три мужских и два женских экипажа. Сначала о печальном. Три российских спортсмена — Александр Касьянов, Ильвир Хузин и Алексей Пушкарёв, которые временно отстранены от участия в стартах из-за обвинений в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года. В итоге представлять Россию будут экипажи под руководством Максима Андрианова, Дмитрия Попова и Александра Бредихина. Команда Андрианова на этапах Кубка мира в двойках и четвёрках стабильно попадает в десятку сильнейших. Молодые экипажи во главе с Бредихиным и Поповым только начинают выступления на взрослом уровне. Для них чемпионат Европы станет отличным шансом проявить себя.

В женских соревнованиях честь страны будут защищать коллективы под руководством Надежды Сергеевой и Любови Черных. К слову, Сергеева после обвинений в нарушении антидопинговых правил и оправдательного приговора, сумела стать второй на первом этапе Кубка мира в Сигулде. Также она попадала в пятёрку сильнейших на трассе в немецком Винтенберге. Что касается Черных, то сама спортсменка отмечала, что у неё есть несколько любимых трасс, в том числе и в Кёнигзее, где и пройдёт чемпионат Европы.

Скелетон

Соревнования по скелетону, равно как и по бобслею, состоятся в немецком Кёнигзее в рамках Кубка мира. За победу будут сражаться лидеры общего зачёта Елена Никитина и Александр Третьяков. Оба спортсмена имеют в активе по две победы в текущем сезоне на Кубке мира. По сравнению с прошедшим этапом, который проходил в Альтенберге (Германия), ротаций в составе не будет. Так что вместе с Третьяковым по немецкой трассе проедет Никита Трегубов, победивший на первом старте в Сигулде. Открыты двери чемпионата Европы и для Владислава Марченкова, который на прошедшем старте стал только 17-м.