USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,282 $   Brent58.84 $ Bitcoin4,049.09 $
МОСКВА-14°C12:27
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Чагин отметил отличное выступление россиян на «Дакаре»

Red Bull Content/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Руководитель российской команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин заявил, что экипажи под руководством Эдуарда Николаева, Дмитрия Сотникова и Андрея Каргинова отлично выступили на втором этапе ралли-марафона «Дакар», который проходит на территории Перу.

«Отличную оценку можно поставить экипажам Эдуарда Николаева, Дмитрия Сотникова и Андрея Каргинова», — приводит слова Чагина пресс-служба команды.

Чагин отметил, что Каргинов до последних 100 км наращивал темп, но после этого последовали навигационные проблемы и застревания в песках. Из-за этого наблюдались потери времени. По его мнению, экипаж Карганова сам отдал соперникам время, которое было отыграно вначале.

Также Чагин рассказал о четвёртом экипаже под руководством Айрата Мардеева. После прохождения второго этапа «Дакара» экипаж Мардеева финишировал на пятом месте.

«Стабильный, но более медленный темп показывал Айрат Мардеев. Весь день ехал на 10−12-й позиции», — добавил он.

Чагин подчеркнул, что ему приятно, что российский экипаж помог белорусской команде во главе с Сергеем Вязовичем и китайским спортсменам Хай Вею и Ляо Миню.

Экипаж под руководством Эдуарда Николаева одержал победу на втором этапе «Дакара». Сотников стал третьим, Каргинов завершил дистанцию на седьмом месте.

Ранее News.ru сообщал, что российский гонщик Алексей Васильев рассказал о прохождении второго этапа «Дакара».


#Дакар2019 #ВладимирЧагин
самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
спорт
Тутберидзе посвятила Медведевой пост в Instagram

читайте также
спорт 09:32, 9 января 2019
Нифонтова заблудилась на втором этапе «Дакара»
спорт 10:05, 8 января 2019
Карякин стал восьмым после первого этапа «Дакар-2019»
спорт 01:17, 8 января 2019
«КАМАЗ-мастер» выиграла первый этап «Дакара»
Лента новостей
спорт 12:25
Футболист Павар продолжит карьеру в «Баварии»
политика 12:18
Российских чиновников обязали оценивать урон от кибератак
общество 12:18
Федеральным бюджетникам повысят зарплату с 1 октября
спорт 12:16
Макгрегор поругался с Яквинтой в Twitter
политика 11:59
США пока не собираются размещать войска на Курилах
Другие новости
спорт 12:25
Футболист Павар продолжит карьеру в «Баварии»
спорт 12:16
Макгрегор поругался с Яквинтой в Twitter
спорт 11:49
Биатлон возвращается без Шипулина, но с Цветковым
Обновлённая сборная России выступит в Оберхофе
спорт 11:42
«Уфа» расстанется с пятью игроками
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top