Чагин отметил отличное выступление россиян на «Дакаре»

https://news.ru/storage/news/e8014eb1c7738357020d8187a9dafd8d/3d62a21b-b7b7-44a2-98c9-512719dddd86_850.jpg Red Bull Content/Global Look Press

Руководитель российской команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин заявил, что экипажи под руководством Эдуарда Николаева, Дмитрия Сотникова и Андрея Каргинова отлично выступили на втором этапе ралли-марафона «Дакар», который проходит на территории Перу.

«Отличную оценку можно поставить экипажам Эдуарда Николаева, Дмитрия Сотникова и Андрея Каргинова», — приводит слова Чагина пресс-служба команды.

Чагин отметил, что Каргинов до последних 100 км наращивал темп, но после этого последовали навигационные проблемы и застревания в песках. Из-за этого наблюдались потери времени. По его мнению, экипаж Карганова сам отдал соперникам время, которое было отыграно вначале.

Также Чагин рассказал о четвёртом экипаже под руководством Айрата Мардеева. После прохождения второго этапа «Дакара» экипаж Мардеева финишировал на пятом месте.

«Стабильный, но более медленный темп показывал Айрат Мардеев. Весь день ехал на 10−12-й позиции», — добавил он.

Чагин подчеркнул, что ему приятно, что российский экипаж помог белорусской команде во главе с Сергеем Вязовичем и китайским спортсменам Хай Вею и Ляо Миню.

Экипаж под руководством Эдуарда Николаева одержал победу на втором этапе «Дакара». Сотников стал третьим, Каргинов завершил дистанцию на седьмом месте.

Ранее News.ru сообщал, что российский гонщик Алексей Васильев рассказал о прохождении второго этапа «Дакара».