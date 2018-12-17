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Бывший тренер «Зенита» пожалел Кокорина

Мирча Луческу Сергей Булкин/News.ru

Мирча Луческу

спорт [ версия для печати ]

Бывший главный тренер футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Мирча Луческу заявил, что нападающий команды Александр Кокорин уже достаточно времени провёл в следственном изоляторе № 2 («Бутырка»).

«Надеюсь, для Кокорина скоро все закончится, его отпустят, и он снова начнет играть. По мне, он сидит уже слишком долго», — цитирует специалиста «СЭ».

Луческу добавил, что отсутствие Кокорина плохо сказывается на «Зените», поскольку команда потеряла хорошего футболиста. По мнению специалиста, питерский клуб именно поэтому сдал к концу года.

Игрок «Зенита» Кокорин и полузащитник «Краснодара» Мамаев арестованы по делу о нанесении побоев и хулиганстве. Фигурантами стали также брат Кокорина и их общий друг. Срок содержания под стражей был продлён до 8 февраля 2019 года. Спортсмены частично признали вину в хулиганстве, но заявили, что в их действиях не было преступного сговора. Адвокаты просили освободить своих подзащитных под залог в 10 млн рублей, но следствие посчитало, что изменение меры пресечения позволит задержанным скрыться от правосудия.

Ранее News.ru писал, что бывший футболист сборной России Андрей Аршавин заявил, что Александр Кокорин и Павел Мамаев больше полезны обществу на футбольном поле.


#футбол #АлександрКокорин #ПавелМамаев
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