Аршавин высказался о Кокорине и Мамаеве

https://news.ru/storage/news/9a711d531ab1e696083a3bc187a52f82/389c40ae-099b-4970-a9de-a57e47ee58e4_850.jpg Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Андрей Аршавин

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин заявил, что Александр Кокорин и Павел Мамаев больше полезны обществу на футбольном поле.

«Изначально было понятно, что ситуация серьезная. Мамаев и Кокорин полезны обществу на футбольном поле, а не за решёткой», — заявил Аршавин в программе Ильи Казакова Foot’больные люди.

Игрок «Зенита» Кокорин и полузащитник «Краснодара» Мамаев арестованы по делу о нанесении побоев и хулиганстве. Фигурантами стали также брат Кокорина и их общий друг. Срок содержания под стражей был продлён до 8 февраля 2019 года. Спортсмены частично признали вину в хулиганстве, но заявили, что в их действиях не было преступного сговора. Адвокаты просили освободить своих подзащитных под залог в 10 млн рублей, но следствие посчитало, что изменение меры пресечения позволит задержанным скрыться от правосудия.

Ранее экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Аршавин, отвечая на вопрос, у кого из футболистов страны высокий уровень игры, выделил двух россиян.