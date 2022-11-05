Экс-чемпион мира по шахматам Карпов находится в крайне тяжелом состоянии «112»: бывший чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов находится в крайне тяжелом состоянии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анатолий Карпов

Бывший чемпион мира по шахматам и депутат Госдумы Анатолий Карпов находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал «112». По данным канала, гроссмейстер до сих пор подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи делают все возможное, чтобы спасти его.

Бывший чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов находится в крайне тяжелом состоянии. Гроссмейстер до сих пор подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи делают все возможное, чтобы спасти его, — говорится в сообщении.

Накануне член наблюдательного совета Федерации шахмат России Альберт Степанян сообщил, что состояние Карпова улучшилось. По его словам, гроссмейстер уже пришел в сознание.

Ранее бизнесмен Андрей Ковалев сообщил, что на чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова напали на выходе из Госдумы. В своем Telegram-канале он написал, что гроссмейстера госпитализировали в тяжелом состоянии. При этом дочь шахматиста Софья в разговоре с Mash рассказала, что ее отец получил травму в результате падения, на него никто не нападал.

Позже телеканал РЕН ТВ сообщил, что Карпова госпитализировали из-за того, что он «неудачно упал» на выходе из здания Госдумы. Собеседник телеканала уточнил, что депутата обнаружили без сознания. После его отправили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Врачи диагностировали у шахматиста перелом бедра и закрытую черепно-мозговую травму.