«Будут извиняться»: Кадыров о санкциях в отношении российских спортсменов Кадыров: санкции с российских спортсменов снимут, виновные будут извиняться

Рамзан Кадыров / Фото ramzan/vk.com

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты», заявил, что в ближайшее время те, кто ввёл санкции в отношении российских спортсменов, будут извиняться. Глава Чечни убеждён, что санкции применялись с единственной целью — не дать выиграть спортсменам из России.

Когда против меня ввели санкции, я считал себя победителем. Они (российские спортсмены — NEWS.ru) — победители. Я их поздравляю с победой. Их боятся, их не пускают, — заявил Кадыров.

По словам главы Чечни, в скором времени виновные признаются в том, что были не правы.

Они должны признать, извиниться и снять все санкции против России и против всех. Это обязательно будет, — добавил он.

Ранее Международная федерация плавания (FINA) отстранила двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова от всех соревнований под эгидой федерации сроком на девять месяцев. Это решение вызвано участием спортсмена в митинге в «Лужниках».