Бронни и Леброн Джеймсы вошли в историю НБА после матча в Сан-Франциско Бронни Джеймс стал первым игроком в истории НБА, кто передал мяч от сына к отцу

В ходе игры против «Голден Стэйт» игрок «Лейкерс» Бронни Джеймс перехватил мяч и мгновенно передал его Леброну Джеймсу, который успешно завершил атаку броском сверху, передает РИА Новости. Этот результативный пас стал первым в истории НБА, когда сын передал мяч своему отцу.

Матч в Сан-Франциско завершился победой гостей с результатом 119:103 (28:23, 25:26, 29:24, 37:30). Самым результативным игроком команды-победителя стал Леброн Джеймс, который набрал 26 очков и сделал 11 передач, оформив дабл-дабл. В составе «Голден Стэйт» лидерами по набранным очкам стали Нейт Уильямс и Брэндин Поджемски, каждый из которых заработал по 17 очков. Также дабл-дабл оформил Чарльз Бэсси, набравший 12 очков и совершивший 13 подборов.

«Лейкерс» завершили серию из трех поражений, поднявшись на пятую строчку в Западной конференции с 51 победой и 29 поражениями. «Голден Стэйт» (37 побед при 43 поражениях) занимает 10 место в той же конференции.

Ранее лидер «Лейкерс» Лука Дончич получил растяжение подколенного сухожилия левой ноги и пропустит остаток регулярного чемпионата НБА. Травма была получена в матче против «Оклахома-Сити Тандер», где «Лейкерс» потерпели поражение.