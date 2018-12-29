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Брат Нурмагомедова выступил под флагом Саудовской Аравии

Усман Нурмагомедов Усман Нурмагомедов/vk.com

Усман Нурмагомедов

спорт [ версия для печати ]

Двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов выступил на турнире BraveFC 21 под флагом Саудовской Аравии, который проходил в Джидде (Саудовская Аравия).

Спортсмен победил своего соперника Иссею Морияму из Японии техническим нокаутом в первом раунде. Во время поединка в углу Усмана Нурмагомедова висел флаг Саудовской Аравии. После победы бойца флаг развернули уже в октагоне. Однако в предбоевом ролике говорилось, что Усман — россиянин. Для 20-летнего спортсмена бой против японца стал третьим в профессиональной карьере.

Причина изменения страны, за которую выступал Нурмагомедов, неизвестна. Однако для смешанных единоборств такое решение может носить разовый характер.

News.ru ранее сообщал, что американский боец Даниэль Кормье отказался от титула чемпиона UFC в полутяжёлом весе.


#ХабибНурмагомедов
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