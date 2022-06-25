Борьба на поясах, толкание камня: как на Кавказе развивают этноспорт В Карачаево-Черкесии возродят национальные виды спорта

Фото: Пресс-служба КЧГУ

В Карачаево-Черкесии откроют Центр развития этноспорта. Проект будет реализовываться на базе старейшего вуза республики — Карачаево-Черкесского государственного университета, в котором еще в 60-е годы прошлого столетия был открыт факультет физической культуры. Он функционирует уже 55 лет и выпустил немало именитых спортсменов мирового уровня. В рамках открытия Центра в городе Карачаевске, где находится вуз, в скором времени будет проведен уникальный в своем роде турнир по этномногоборью. Он включает в себя семь видов спортивной программы: тутуш (национальная борьба на поясах), къол таш (толкание плоского камня), джау джиб (лазание по промасленному канату), бег в гору (скайраннинг) и другие.

Какими видами спорта занимались в Карачаево-Черкесии издавна? Не самыми обычными. Горские мальчики с детства занимались бегом, прыгали в длину и высоту, боролись, поднимались по столбам и канатам, метали камни и дротики, а также поднимали и таскали тяжёлые камни.

Одним из популярных занятий было перепрыгивание через палку, за концы которой должен был держаться обеими руками сам прыгун. А вот через соломинку прыгуну нужно было перескочить, ухватившись за собственные носочки руками.

Игры в альчики (кость коленного сустава барана) и сбивание камнем мишени развивали меткость. Обязательным было обучение верховой езде, было развито подобие футбола, когда пацаны гоняли по полю «мячи» из гриба берёзы.

Для подростков комплекс упражнений был более сложным и даже опасным. Так, природные особенности и отсутствие дорог обязывали развивать силу, ловкость, координацию и способность преодолевать препятствия. Юноши должны были переходить по тонкому бревну, которое раскачивалось на высоте двух метров. Ручьи, небольшие реки, различные расщелины в горах и трещины в ледниках были обычным делом для юных горцев, которых обучали преодолевать эти препятствия, перепрыгивая при помощи шеста.

Фото: Пресс-служба КЧГУ

Молодые спортсмены занимались тем, что поднимали и перетаскивали тяжести. В основном это были камни, но иногда камни заменялись быками или лошадьми. Подростки состязались, кто дальше и чётче метнёт камень или дротик, кто попадёт в цель из лука или ружья. Все эти навыки с возрастом оттачивались, ведь для практики у молодых людей была постоянная езда верхом, охота, реагирование на различные обстоятельства, связанные с трудом и бытом.

Все конные виды спорта по сей день остаются главной и самой яркой частью праздников и торжеств на Кавказе. Скачки исстари являлись не только испытанием лошадей на скорость, но и демонстрацией лихости и акробатических навыков джигитов. Наездники во время бега лошадей исполняли различные стойки, посадки, соскакивали с седла, перемахивали под шеей или животом лошади и совершали много других рискованных трюков.

Спортивные игры могут рассказать о народе и его прошлом очень многое. Да и вообще, как считает ректор Карачаево-Черкесского государственного университета, в котором решили возродить традиции национальных видов спорта, Таусолтан Узденов, всё это делается не только потому, что физические упражнения развивают выносливость и силу, но и потому, что спорт, как и культура, это феномен консолидирующий.

Открытие Центра этноспорта — это, скорее, формализация уже устоявшейся практики в стенах нашего вуза, — говорит Узденов. — На протяжении многих десятилетий КЧГУ позиционирует себя как центр сохранения, возрождения и трансляции духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии, популяризации здорового образа жизни. Имея факультет физической культуры, исторический факультет, Институт культуры и искусств, мы занимались и впредь будем заниматься развитием спорта, популяризацией культурных традиций, ценностей наших народов.

В прежние времена ни один праздник не обходился без национальной борьбы — тутуш. Суть состязаний заключалась в том, что участники, подпоясанные ремнями, боролись, захватив друг друга за пояса, пока один не уложит другого на лопатки.

Фото: Пресс-служба КЧГУ

Интересным и зрелищным было соревнование, в ходе которого участники при помощи рук и ног должны были взобраться по гладкому, промасленному столбу, на верхушке которого был расположен приз. В турнире, который проведёт Центр развития этноспорта, участникам предстоит лазать по канату, смазанному маслом, это также один из видов испытаний, связанных с подъёмом по скользящим предметам. В старину такой канат изготавливали из бычьей шкуры специально для подобных соревнований.

Национальные игры карачаевского народа включают в себя более 200 видов, каждый из которых соответствовал образу жизни народа и времени года, когда они проводились. Жители равнинных регионов справедливо отмечали, что там, где для восхождения на гору им нужна специальная физическая подготовка, карачаевские дети спокойно пасут коров и овец.

Открытие Центра развития этноспорта — проект, направленный на повышение уровня занятий традиционными видами спорта народами Северного Кавказа, решающий проблему исчезновения этноспорта как вида спорта, отсутствия должной ресурсной базы, — поделился с нашим корреспондентом руководитель проекта, председатель спортивного клуба КЧГУ Альберт Гогуев.

Фото: Пресс-служба КЧГУ

Принять участие в мероприятиях смогут молодые люди как уже занимающиеся этническими видами спорта, так и все желающие попробовать свои силы. В этот день будут проведены мастер-классы от спортсменов, имеющих высокие достижения в области этноспорта, а таковых в Карачаево-Черкесии немало.

Посетители турнира познакомятся с древними видами спорта и обычаями народов Карачаево-Черкесии, а также окунутся в атмосферу национального колорита и особенностей горских народов. Например, почувствуют себя участниками соревнований, приуроченных к празднованию свадьбы, рождению ребёнка или окончанию сбора урожая.