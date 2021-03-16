Боксёр Александр Поветкин рассказал о перенесённом COVID

https://static.news.ru/photo/ad812d1a-cc3b-11e9-850a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look

27 марта пройдёт реванш между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом. Соперник Поветкина ранее обвинил российского спортсмена, что тот притворялся и на самом деле не болел COVID-19.

Россиянин ответил на это, что у него есть все подтверждающие бумаги и при необходимости его менеджеры готовы их предоставить. В беседе с «Известиями» Поветкин рассказал, что выздоровление и возвращение на ринг были сложными.

После коронавируса были проблемы, но мы все их исправили. Втягиваться в тренировочный процесс после болезни было тяжеловато, но нормально, — сказал спортсмен.

Сейчас он уже восстановился и чувствует себя хорошо. Боксёр положительно оценил подготовку к поединку и добавил, что по коронавирусу ему скрывать нечего.

Бой Поветкина и Уайта в тяжёлом весе состоится в Гибралтаре, его переносили несколько раз, изначально он должен был состояться 26 ноября 2020 года.

Ранее россиянин показал журналистам несколько комбинаций, в том числе и ту, которой отправил Уайта в нокаут в первом бою, писал NEWS.ru.