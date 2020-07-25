Боец UFC Хамзат Чимаев из Чечни заявил, что хочет превзойти Хабиба

https://static.news.ru/photo/7b3d00e8-cf61-11ea-9f03-fa163e074e61_660.jpg Хамзат Чимаев Фото: khamzat_chimaev/instagram.com

Боец смешанных единоборств из Чечни Хамзат Чимаев планирует превзойти чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Сейчас спортсмен выступает за Швецию, и его часто сравнивают со знаменитым дагестанцем.

26-летний Чимаев признался, что ему не важно, что его часто называют «Хабибом версии 3.0».

Мне нравится то, как он дерётся. Для меня он лучший боец на сегодня без учёта весовых категорий, — приводит MMA Junkie его словам.

При этом Чимаев заявил, что скоро он опередит Нурмагомедова и займет место лучшего в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он также подчеркнул, что не видит для себя никакой сложности в данном виде спорта.

Я валю людей и получаю за это деньги, — заключил он.

31-летний Нурмагомедов является действующим чемпион UFC в лёгком весе. Россиянин занимает второе место в рейтинге лучших бойцов UFC без учёта весовых категорий. На его счету 28 побед в 28 поединках в MMA.

Чимаев родился в Чечне. Он переехал в Швецию в возрасте 16 лет. На счету бойца восемь побед и ни одного поражения в MMA.

26 июля Чимаев одержал вторую победу в UFC за 10 дней, установив рекорд организации. Спортсмен дебютировал в промоушене 16 июля. Эффектный старт Чимаева в UFC оценили эксперты и журналисты.

Сначала спортсмен на коротком уведомлении принял бой с Джоном Филлипсом в более тяжёлом для себя среднем весе и уничтожил его за шесть минут. Яркий дебютант настолько впечатлил Дэйну Уайта, что тот с радостью дал ему и второй поединок на «Бойцовском острове» уже в родном для него полусреднем весе спустя всего 10 дней. В итоге ирландец Рис Макки был повержен вдвое быстрее, не успев нанести ни одного удара, писал NEWS.ru.