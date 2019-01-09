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Бобслеист Касьянов пропустит чемпионат Европы

Александр Касьянов Нина Зотина/РИА Новости

Александр Касьянов

спорт [ версия для печати ]

Российский пилот Александр Касьянов не сможет принять участие в чемпионате Европы по бобслею и скелетону, который пройдёт в Кёнигзее (Германия) вне зависимости от решения Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

«Вне зависимости от решения панели IBSF Касьянов, Пушкарёв и Хузин не смогут выступить на чемпионате Европы в Кёнигзее», — приводит слова старшего тренера сборной России Сергея Журкина ТАСС.

По словам Журкина, тренерский совет принял решение, что на турнире Старого Света выступит экипаж Дмитрия Попова.

13 декабря 2018 года IBSF приняла решение временно отстранить трёх действующих бобслеистов — Александра Касьянова, Алексея Пушкарёва и Ильвира Хузина. В число отстранённых также вошли президент Федерации бобслея России Александр Зубков и Алексей Воевода. Причиной временного отстранения стали обвинения в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года.

3 января 2019 года прошло заседание независимой дисциплинарной комиссии IBSF, на которой рассматривались дела Касьянова, Пушкарёва, Хузина и Зубкова. Решение будет оглашено в ближайшее время.

Александр Касьянов является победителем этапа Кубка мира в четвёрках прошлого сезона.

Чемпионат Европы по бобслею и скелетону пройдёт с 11 по 13 января.


#ЧЕМПИОНАТЕВРОПЫ #бобслей #АлександрКасьянов
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