Билялетдинов ответил, мешает ли Карпину совмещение сборной и «Динамо»

На данном этапе совмещение работы в сборной России и московском «Динамо» не мешает Валерию Карпину, заявил NEWS.ru тренер Ринат Билялетдинов. По его словам, выбирать придется тогда, когда россиян допустят к международным матчам.

Совмещение сборной и «Динамо» в данной ситуации Карпина отвлекает, но не мешает. Сборная ведь тренируется. На данном этапе совмещение допустимо. А вот когда нас вернут, тогда, наверное, придется выбирать. Посылать помощников, изучать соперников. Чтобы ничего не отвлекало. Надо просто дождаться этого момента, — заявил Билялетдинов.

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что сборная России должна играть сильнейшими игроками в любых матчах, поскольку является лицом страны. Он отметил, что всегда возникают вопросы, когда выходит смешанный состав.

Сборная России по футболу завершила товарищеский матч с командой Иордании нулевой ничьей. Встреча состоялась на московской «Лукойл-Арене». Российская команда занимает 35-е место в мировом рейтинге, тогда как их соперник находится на 64-й позиции и является действующим вице-чемпионом Кубка Азии. Иорданская сборная прибыла в Москву в воскресенье, 31 августа. Следующий матч российской команды запланирован на 7 сентября в Эр-Райяне, где им предстоит встретиться с командой Катара.